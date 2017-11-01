 بعد ''الزلزال السياسي''...الحكومة تعيد هيكلة جميع مكاتب الاستثمار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. وضع رئيس زيمبابوي قيد الإقامة الجبرية | دولي

عاجل.. وضع رئيس زيمبابوي قيد الإقامة الجبرية

أهداف مباراة أستراليا ضد الهندوراس / تصفيات كأس العالم/ أستراليا تتأهل إلى المونديال. | بووز

أهداف مباراة أستراليا ضد الهندوراس / تصفيات كأس العالم/ أستراليا تتأهل إلى المونديال.

مواطنون يصوتون على زواج المثليين بأغلبية ساحقة | دولي

مواطنون يصوتون على زواج المثليين بأغلبية ساحقة

السلطات الفرنسية متخوفة من صلاح عبد السلام لهذا السبب | دولي

السلطات الفرنسية متخوفة من صلاح عبد السلام لهذا السبب

بعد الزلزال السياسي...الحكومة تعيد هيكلة جميع مكاتب الاستثمار | بوليتيك

بعد ''الزلزال السياسي''...الحكومة تعيد هيكلة جميع مكاتب الاستثمار

هــام.. المغرب يحتفل غدا بهذه الذكرى | بوليتيك

هــام.. المغرب يحتفل غدا بهذه الذكرى

فيديو خطير.. كاميرا المراقبة تلتقط سرقة حاسوب محمول من شركة بالدارالبيضاء.. ! | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. كاميرا المراقبة تلتقط سرقة حاسوب محمول من شركة بالدارالبيضاء.. !

شاهد بالفيديو.. سرقة مكتبة وكاميرا المراقبة تسجل.. شوفو شنو وقع !  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. سرقة مكتبة وكاميرا المراقبة تسجل.. شوفو شنو وقع ! 

عـــــــاجل : تأييد المؤبد لــمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين | دولي

عـــــــاجل : تأييد المؤبد لــ''محمد بديع'' المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

الفرح صناعة مغربية أيضا

بعد ''الزلزال السياسي''...الحكومة تعيد هيكلة جميع مكاتب الاستثمار

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 12:38 بعد الزلزال السياسي...الحكومة تعيد هيكلة جميع مكاتب الاستثمار | بوليتيك
بعد ''الزلزال السياسي''...الحكومة تعيد هيكلة جميع مكاتب الاستثمار
كشف مصدر مطلع أن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة جميع مراكز الاستثمار المنتشرة بالمغرب، بناء على تقارير قامت بها لجنة تابعة لأحد القطاعات الحكومية وتم تقديمها لسعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة.

شوف تيفي

 

كشف مصدر مطلع أن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة جميع مراكز الاستثمار المنتشرة بالمغرب، بناء على تقارير قامت بها لجنة تابعة لأحد القطاعات الحكومية وتم تقديمها لسعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة.

وأضاف ذات المصدر، أن التقرير تحدث بأن الوضعية والطريقة التي تشتغل بها المراكز الجهوية للاستثمار أضحت معرقلة لتسريع وثيرة الاستثمار والدليل على ذلك كثرة الشكايات وتعقد المساطر الإدارية وغياب رؤية إدارية للمسؤولين المباشرين بالمراكز الجهوية للاستثمار.

وقال ذات المصدر، أن القرار الذي سيعلن عنه قريبا من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإعادة الهيكلة الشاملة للمراكز الجهوية للاستثمار سيطيح بالمسئولين المباشرين عن كل مركز بالإضافة إلى إعادة تنظيم المراكز إداريا.

ويأتي التحرك الجديد لرئيس الحكومة وقطاعات وزارية، بعد الخطاب الملكي بالبرلمان الذي أكد بأن ''المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية'' .

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الاستثمار اللامركزية التحفيز شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هــام.. المغرب يحتفل غدا بهذه الذكرى | بوليتيك

هــام.. المغرب يحتفل غدا بهذه الذكرى

زلزال بالبحرية الملكية..تغييرات في صفوف ضباط سامين | بوليتيك

زلزال بالبحرية الملكية..تغييرات في صفوف ضباط سامين

زلزال بالبحرية الملكية..تغييرات في صفوف ضباط سامين | بوليتيك

زلزال بالبحرية الملكية..تغييرات في صفوف ضباط سامين

مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه | بوليتيك

مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش تبغيو المغرب يعطي الجنسية لرونار بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا؟ | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

واش تبغيو المغرب يعطي الجنسية لرونار بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا؟

الوزير الداودي يعترف.. حصلنا مطاحن كايستخدمو الدقيق فيه الدود وهاشنو درنا ! | خارج البلاطو

الوزير الداودي يعترف.. حصلنا مطاحن كايستخدمو الدقيق فيه الدود وهاشنو درنا !

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا | حالة خاصة

بالفيديو:بائع متجول عترض الموكب الملكي و كان سكران..والزوجة تناشد الملك محمد السادس بالدموع..أنا حاملة وعندي ولد صغير و هو اللي خدام علينا

بالفيديو:هذا هو الفرق بين الوظيفة العمومية و الخاصة | خارج البلاطو

بالفيديو:هذا هو الفرق بين الوظيفة العمومية و الخاصة

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. وضع رئيس زيمبابوي قيد الإقامة الجبرية | دولي
منذ 7 دقائق

عاجل.. وضع رئيس زيمبابوي قيد الإقامة الجبرية

أهداف مباراة أستراليا ضد الهندوراس / تصفيات كأس العالم/ أستراليا تتأهل إلى المونديال. | بووز

أهداف مباراة أستراليا ضد الهندوراس / تصفيات كأس العالم/ أستراليا تتأهل إلى المونديال.

مواطنون يصوتون على زواج المثليين بأغلبية ساحقة | دولي

مواطنون يصوتون على زواج المثليين بأغلبية ساحقة

السلطات الفرنسية متخوفة من صلاح عبد السلام لهذا السبب | دولي

السلطات الفرنسية متخوفة من صلاح عبد السلام لهذا السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.