بعد ''الزلزال السياسي''...الحكومة تعيد هيكلة جميع مكاتب الاستثمار ﻿

كشف مصدر مطلع أن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة جميع مراكز الاستثمار المنتشرة بالمغرب، بناء على تقارير قامت بها لجنة تابعة لأحد القطاعات الحكومية وتم تقديمها لسعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع أن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة جميع مراكز الاستثمار المنتشرة بالمغرب، بناء على تقارير قامت بها لجنة تابعة لأحد القطاعات الحكومية وتم تقديمها لسعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة.

وأضاف ذات المصدر، أن التقرير تحدث بأن الوضعية والطريقة التي تشتغل بها المراكز الجهوية للاستثمار أضحت معرقلة لتسريع وثيرة الاستثمار والدليل على ذلك كثرة الشكايات وتعقد المساطر الإدارية وغياب رؤية إدارية للمسؤولين المباشرين بالمراكز الجهوية للاستثمار.

وقال ذات المصدر، أن القرار الذي سيعلن عنه قريبا من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإعادة الهيكلة الشاملة للمراكز الجهوية للاستثمار سيطيح بالمسئولين المباشرين عن كل مركز بالإضافة إلى إعادة تنظيم المراكز إداريا.

ويأتي التحرك الجديد لرئيس الحكومة وقطاعات وزارية، بعد الخطاب الملكي بالبرلمان الذي أكد بأن ''المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية'' .