عـــــــاجل : تأييد المؤبد لــ''محمد بديع'' المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ﻿

قضت محكمة النقض المصرية برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و55 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن في أحداث عنف الإسماعيلية التي وقعت في 5 يوليو 2013 وتأييد الحكم الصادر ضدهم.

''شوف تيفي''

قضت محكمة النقض المصرية برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و55 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن في أحداث عنف الإسماعيلية التي وقعت في 5 يوليو 2013 وتأييد الحكم الصادر ضدهم.

وفي هذا الصدد أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة بجلسة اليوم، برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أصدرت حكمها حضوريا وغيابيا على 105 متهمين في هذه القضية، وقضت بمعاقبة بديع و35 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما قضت ببراءة 20 متهما.

هذا وقد تقدم بالطعن على الحكم 56 متهما فقط من بينهم 8 حاصلين على حكم مؤبد، و29 حاصلين على حكم بالسجن 10 سنوات، و19 حاصلين على حكم بالحبس 3 سنوات.





