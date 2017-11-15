 رجال الدرك بقلعة السراغة يتمكنون من العثور على ''الرونجروفر'' التي تمت سرقتها عبر موقع أفيتو والإطاحة بشخصين... وهذه التفاصيل ﻿
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رجال الدرك بقلعة السراغة يتمكنون من العثور على ''الرونجروفر'' التي تمت سرقتها عبر موقع أفيتو والإطاحة بشخصين... وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 11:29 رجال الدرك بقلعة السراغة يتمكنون من العثور على الرونجروفر التي تمت سرقتها عبر موقع أفيتو والإطاحة بشخصين... وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
رجال الدرك بقلعة السراغة يتمكنون من العثور على ''الرونجروفر'' التي تمت سرقتها عبر موقع أفيتو والإطاحة بشخصين... وهذه التفاصيل
بعدما تلقت مصالح الدرك الملكي بالعطاوية شكاية من صاحب السيارة التي تمت سرقتها عبر استغلال موقع avito ، و خصوصا بعد انتشار أخبار كون الفاعل يريد التخلص منها ببيعها بثمن بسيط .

''شـــوف تيفي''

بعدما تلقت مصالح الدرك الملكي بالعطاوية شكاية من صاحب السيارة التي تمت سرقتها عبر استغلال موقع avito ، و خصوصا بعد انتشار أخبار كون الفاعل يريد التخلص منها ببيعها بثمن بسيط .

تجندت مختلف العناصر بمركز العطاوية بمؤازرة المركز القضائي بقلعة السراغنة تحت إشراف سرية الدرك الملكي و كذا المركز الترابي بسيدي رحال، حيث تم توقيف شخصين أخوين و يتعلق الأمر بكل من (س، و) البالغ من العمر حوالي 32 سنة متزوج و شقيقه المدعو (م، و) البالغ من العمر 37 سنة متزوج ليست لهما سوابق عدلية و ينحدران من التوامة، حيث تقمصا دور الوسيط بغرض ابتزاز صاحب السيارة الذي طالبوه بمبلغ مالي.

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالعطاوية من العثور على السيارة المسروقة موضوع البلاغ متخلى عنها بأحد الأزقة بحي الزيتونة بالعطاوية، أمس الثلاثاء 14 نونبر الجاري حوالي الساعة السابعة مساء .

هذا وبفضل حنكة ويقظة رجال الدرك الملكي لم يتحقق مبتغاهما و قد تم توقيفهما و وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث بتعليمات من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، كما لم تفوت العائلة المسروقة الفرصة للتقدم بجزيل الشكر لطاقم ''شوف تيفي'' الذي واكب القضية منذ الوهلة الأولى .



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شوف تيفي قلعة السراغنة الدرك الملكي الرونجروفر

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