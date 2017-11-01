بعد قيادته أسود الأطلس لمونديال روسيا: منتخب عالمي يحاول خطف الثعلب هيرفي رونار ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وقبل مونديال روسيا 2018، يفكر بشكل جدي بالدخول في مفاوضات مع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي من أجل تولي مهمة تدريب الديوك مستقبلا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وقبل مونديال روسيا 2018، يفكر بشكل جدي بالدخول في مفاوضات مع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي من أجل تولي مهمة تدريب الديوك مستقبلا.

وأوضح المصدر ذاته بأن الاتحاد الفرنسي، اهتم بالفرنسي هيرفي رونار ووضعه من بين الأسماء المرشحة لتولي قيادة الديوك مكان المدرب الحالي ديدي ديشامب، بعد تمكنه من قيادة الأسود إلى مونديال روسيا، وتمكنه من إحراز لقبي كأس أمم إفريقيا مع المنتخبين الإيفواري والزامبي.



وأوضح ذات المصدر بأن الفرنسي هيرفي رونار، يركز في الوقت الراهن على قيادة المنتخب المغربي خلال مونديال روسيا، مشيرا إلى أنه لن يوافق على أي عرض مقدم له من أي منتخب.