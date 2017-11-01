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شيرين عبد الوهاب تعتذر للمصريين

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 11:09 شيرين عبد الوهاب تعتذر للمصريين | ثقافة و فنون
شيرين عبد الوهاب تعتذر للمصريين
قامت الفنانة المصرية ''شيرين عبد الوهاب'' بالاعتذار عما صدر منها في آخر حفلاتها حينما ردت على أحد معجبيها ردا اعتبره المصريون إساءة لمصر.

شوف تيفي

قامت الفنانة المصرية "شيرين عبد الوهاب" بالاعتذار عما صدر منها في آخر حفلاتها حينما ردت على أحد معجبيها ردا اعتبره المصريون إساءة لمصر.

حيث نشرت "شيرين" على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس بيانا تعتذر فيه عما صدر منها موضحة فيه أنها لم تكن تقصد الإساءة لبلدها مضيفة في نفس البيان أنها الطفلة المصرية البسيطة التي نشأت في منطقة القلعة الشعبية و تعلمت حب هذا الوطن و الإنتماء إليه من بسطاء مثلها يحبون تراب هذا الوطن دون أي مقابل، الطفلة التي كبرت و أصبحت شخصية عامة معروفة تحاسب على كل نفس تتنفسه و كل حركة تتحركها و لكنها ما زالت تحتفظ بطفولتها و عفويتها و هو ما يسبب لها الكثير من المشاكل.

وكشفت "شيرين" في نفس البيان أن الفيديو الذي أصاب أبناء وطنها بالصدمة هو فيديو يعود لأكثر من سنة حيث كتبت أنها لن تبحث وراء من احتفظ به كل هذه المدة ليظهره الآن و في هذا التوقيت.

وللإشارة فنقابة الموسيقيين المصرية قد أوقفت يوم الثلاثاء الماضي ، المطربة شيرين عن الغناء وأحالتها للتحقيق بتهمة "الاستهزاء بمصر".

 

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