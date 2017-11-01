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فضيحة... فشل ترميم مساجد لغياب التخصص بمعاهد التكوين المهني بالمغرب

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 10:53 فضيحة... فشل ترميم مساجد لغياب التخصص بمعاهد التكوين المهني بالمغرب | مجتمع
فضيحة... فشل ترميم مساجد لغياب التخصص بمعاهد التكوين المهني بالمغرب
كشف ''أحمد التوفيق'' وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم أمس بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء تأخر ترميم بعض المساجد بالمملكة المغربية، يعود بالأساس الى غياب يد عاملة متخصصة في مجال الترميم، نظرا

شوف تيفي

كشف "أحمد التوفيق" وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم أمس بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء تأخر ترميم بعض المساجد بالمملكة المغربية، يعود بالأساس الى غياب يد عاملة متخصصة في مجال الترميم، نظرا لعدم وجود التخصص بمعاهد التكوين المهني.

وأضاف التوفيق الذي قدم إحصاءات خطيرة حول عدد المساجد المغلقة والتي وقعت بشأنها إتفاقات حول ترميمها لكن الأشغال لم تنطلق ببعض بيوت الله أو لم تنته بها الأشغال بعد في مساجد أخرى، حيث أكد الوزير بأنه رغم قلة التمويل والميزانيات المخصصة لترميم المساجد لكن غياب يد عاملة مؤهلة في المجال، دفع الوزارة الى اللجوء الى المقاولات التي اكتسبت خبرة في مجال الترميم بسبب الممارسة.

ويأتي تصريح التوفيق بالجلسة العامة يوم أمس، تزامنا وتصريحه أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني والخارجية والشؤون الإسلامية والهجرة، برفض مصطلح "الديبلوماسية الدينية" الذي أصبح متداولا بفعل الأدوار التي تقوم بها وزارة الأوقاف، حيث حذر التوفيق من استعمال بعض الخصوم لإتهام المغرب باستغلال الدين في سياسته الخارجية.

 

 

 

 

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