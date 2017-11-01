رسميا.. بعد تأهل المنتخب المغربي: مدرب المنتخب الإيفواري يقدم استقالته ﻿

تنحى مدرب منتخب الكوت ديفوار، البلجيكي مارك ويلموتس عن منصبه يومه الأربعاء، بعد فشل فريقه في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل وذلك بالتراضي مع الاتحاد المحلي للعبة، وذلك حسب ما أوردته

"شوف تيفي"

تنحى مدرب منتخب الكوت ديفوار، البلجيكي مارك ويلموتس عن منصبه يومه الأربعاء، بعد فشل فريقه في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل وذلك بالتراضي مع الاتحاد المحلي للعبة، وذلك حسب ما أوردته وكالة فر انس بريس قبل قليل.

وأوضحت الوكالة الفرنسية بأن الاتحاد الإيفواري، أصدر بيانا جاء فيه "في نهاية المحادثات، قرر الطرفان إنهاء التعاون الذي يربط بينهما" مشيدا "بالأجواء الرائعة التي رافقت الأشهر الستة من العمل المشترك".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيفواري سقط بملعبه أمام المنتخب المغربي الذي استطاع التأهل لمونديال روسيا 2018.