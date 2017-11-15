 هذه هي هوية الفتاة التي ظهرت بميني نقاب في بولفار البيضاء ﻿
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هذه هي هوية الفتاة التي ظهرت بميني نقاب في بولفار البيضاء

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 10:31 هذه هي هوية الفتاة التي ظهرت بميني نقاب في بولفار البيضاء | منوعات
هذه هي هوية الفتاة التي ظهرت بميني نقاب في بولفار البيضاء
أصبحت الفتاة التي ظهرت مؤخرا خلال مهرجان بولفار بالدار البيضاء بـ''ميني نيقاب'' حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأن هويتها ظلت مخفية ولم تعرف مما أثار فضول النشطاء المغاربة للبحث عنها خصوصا

شوف تيفي

أصبحت الفتاة التي ظهرت مؤخرا خلال مهرجان بولفار بالدار البيضاء بـ"ميني نيقاب" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأن هويتها ظلت مخفية ولم تعرف مما أثار فضول النشطاء المغاربة للبحث عنها خصوصا أنها شاركت في أحد الأفلام القصيرة للمخرج المغربي هشام العسري.

فيما كشف المخرج السينيمائي هشام العسري عن هوية الفتاة خلال حواره السابق مع قناة شوف تيفي، باعتبارها ممثلة كوميدية اشتغل معها في فيلمه القادم و تدعى إيمان الزريولي.

يشار إلى أن العسري، سبق ونشر عبر قناته الرسمية على منصة “يوتوب” الفيلم، الذي أطلق عليه إسم ” Lazywall’s The perfume”، ويعالج فيه مواضيع تعرض المرأة للتحرش في المجتمع.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ميني نقاب هشام العسري

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