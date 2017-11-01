هذا ما قاله مارادونا عن فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2018 ﻿

عبر دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، يوم أمس الثلاثاء، عن أسفه لفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بعد تعادلها أمام منتخب السويد في إياب الملحق

" شوف سبور"

عبر دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، يوم أمس الثلاثاء، عن أسفه لفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بعد تعادلها أمام منتخب السويد في إياب الملحق الأوروبي.

وقال مارادونا، اللاعب السابق لنادي نابولي الإيطالي، عبر حسابه على موقع فيسبوك "انا آسف كثيرا لفشل إيطاليا بالتأهل إلى المونديال. أعطى الإيطاليون رونقا دائما لكؤوس العالم".



وتابع قائلا : "شاهدت المباراة وأعتقد أن إيطاليا لعبت كما ترغب السويد، من خلال العرضيات. والسويد تملك قلبي دفاع عملاقين.. وبذلك ازدادت المنافسة صرامة".

وأكد نجم الكرة الأرجنتينية، أنه من المحزن أن تبقى إيطاليا، إحدى الدول الكبرى والتاريخية، على باب المونديال في روسيا".