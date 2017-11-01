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الواصلي يعود لتداريب الرجاء استعدادا لنهائي كأس العرش

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 09:28 الواصلي يعود لتداريب الرجاء استعدادا لنهائي كأس العرش | سبور
الواصلي يعود لتداريب الرجاء استعدادا لنهائي كأس العرش
قرر خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إعادة المهاجم زهير الواصلي بشكل رسمي لخوض التداريب والدخول في المعسكر التدريبي المغلق استعدادا لنهائي كأس العرش أمام الدفاع الحسني

" شوف سبور "

قرر خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إعادة المهاجم زهير الواصلي بشكل رسمي لخوض التداريب والدخول في المعسكر التدريبي المغلق استعدادا لنهائي كأس العرش أمام الدفاع الحسني الجديدي.

ودخل الواصلي في خلاف مع المدرب الإسباني، خلال المباراة أمام أولمبيك آسفي بعدما تم استبداله بين الشوطين الشيء الذي لم يتقبله اللاعب السابق لفريق الاتحاد البيضاوي.

وخاض زهير الواصلي المباراة الماضية أمام سريع واد زم بقميص فريق الأمل حيث سجل هدفا و ساهم في انتصار النسور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



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