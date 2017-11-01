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مجتمع ''ما مسوقش''

هام للمغاربة.. حضيو راسكم: هذه الأدوية المتواجدة في المغرب تسبب الجلطة الدماغية

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 09:21 هام للمغاربة.. حضيو راسكم: هذه الأدوية المتواجدة في المغرب تسبب الجلطة الدماغية | مجتمع
هام للمغاربة.. حضيو راسكم: هذه الأدوية المتواجدة في المغرب تسبب الجلطة الدماغية
حذرت اللجنة الفرنسية للسلامة الدوائية في نشرة تحذيرية لها، من بعض الأدوية المتعلقة بالاستشفاء من حالات الزكام، يمكن أن تتسبب في جلطة دماغية لمستعمليها.

"شوف تيفي"

حذرت اللجنة الفرنسية للسلامة الدوائية في نشرة تحذيرية لها، من بعض الأدوية المتعلقة بالاستشفاء من حالات الزكام، يمكن أن تتسبب في جلطة دماغية لمستعمليها.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد حددت اللجنة الفرنسية أسماء تجارية معينة، حيث ذكرت على وجه التحديد "اميكس ودولي ريم وبنادريل واكتفيد"، وهي الأدوية الاكثر استعمالا في المغرب خلال فصلي الخريف والشتاء، مباشرة بعد انحفاض درجات الحرارة، كما أنها عادة ما تقدم للمريض من دون وصفة طبية على غرار العديد من الأدوية.

وأوضحت اليومية بأن مصدرا من وزارة الصحة، أكد بالفعل بأنه يمكن أن تتسبب الأدوية المذكورة في جلطة دماغية لمستعمليها، لهذا حذر من تناولها من دون وصفة طبية لأن الجرعة والمدة الزمنية الخاصة بالعلاج، والتي من المفروض أن لا تتجاوز الخمسة أيام في أقصى تقدير وسن المريض، وتحديد مدة التعرض .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حالات الزكام أسماء تجارية المريض وزارة الصحة

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