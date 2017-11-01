عاجل..بعد إطلاق الرصاص بالقرب من إقامة الرئيس:جيش زيمبابوي يصدر بيانا عبر التلفزيون الرسمي ﻿

تلا ضابط في جيش زيمبابوي يومه الأربعاء عبر التلفزيون الرسمي بيانا أكد فيه أن البلاد لا تشهد انقلابا عسكريا وأن الرئيس روبرت موغابي وأسرته بخير وما يقوم به الجيش هو مجرد ''استهداف للمجرمين المحيطين''

''شوف تيفي ''

تلا ضابط في جيش زيمبابوي يومه الأربعاء عبر التلفزيون الرسمي بيانا أكد فيه أن البلاد لا تشهد انقلابا عسكريا وأن الرئيس روبرت موغابي وأسرته بخير وما يقوم به الجيش هو مجرد ''استهداف للمجرمين المحيطين'' بالرئيس.

وحسب وكالة ''فرانس بريس''، قال الجنرال سيبوسيوي مويو، وقد جلس بجانبه ضابط، آخر إن ''هذا ليس انقلابا عسكريا على الحكومة''، مضيفا ''نود أن نطمئن الأمة الى أن الرئيس وأسرته بخير وأمان وسلامتهم محفوظة''.

وأكد البيان العسكري أن ما يقوم به الجيش هو مجرد ''استهداف للمجرمين المحيطين'' بالرئيس الممسك بزمام السلطة منذ 37 عاما، مشيرا الى أنه ''حالما تنجز مهمتنا نتوقع عودة الوضع الى طبيعته''.