عاجل..قبل المونديال: سقوط طائرة بروسيا..وهذا عدد القتلى ﻿

لقي 6 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة ركاب، يومه الأربعاء في إقليم خاباروفسك في شرق روسيا.

''شوف تيفي''+''و م ع''

لقي 6 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة ركاب، يومه الأربعاء في إقليم خاباروفسك في شرق روسيا.

ونقلت وكالة ''أنترفاكس'' الروسية عن مديرية الشؤون الداخلية في إقليم خاباروفسك قولها إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار نيلكان بالإقليم ،مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص ،بينما نجت طفلة عمرها 4 سنوات تم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأضاف المصدر ذاته أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 7 ركاب، إضافة إلى طاقم يتكون من طيارين.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب التحقيق الفدرالي الروسي أنه يدرس ثلاث احتمالات بشأن أسباب الحادثة، وهي الظروف الجوية الصعبة أو خطأ محتمل لطاقم الطائرة أو عطب تقني محتمل. كما تم فتح قضية جنائية وفقا للمادة القانونية التي تنص على ''انتهاك قواعد سلامة استخدام وسائل النقل الجوية، الذي أدى إلى مقتل شخصين أو أكثر''.

ومن جهتها، أعلنت وزارة النقل الروسية أن لجنة خاصة تابعة للوزارة ستقوم بالتحقيق مع شركة ''خطوط خاباروفسك الجوية'' التي تمتلك الطائرة ،التي تحطمت بمطار نيلكان.