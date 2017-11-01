لمن فاتته الرحلة الكاملة لأسود الأطلس و الجماهير المغربية إلى أبيدجان..كواليس خاصة من الطائرة وصولا إلى أبيدجان و الاحتفال الكبير وسط ملعب فيليكس بواني بعد تأهل المغرب لمونديال روسيا2018/فرحة/هيستيرية/تفاعل/حماس و حب الوطن