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نهاية مروعة لحياة شرطي بسطات

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 03:28 نهاية مروعة لحياة شرطي بسطات | حوادث و حقوق
نهاية مروعة لحياة شرطي بسطات
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتشخيص مكنت من تحديد هوية شخص توفي في حادثة قطار وسط سطات.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتشخيص مكنت من تحديد هوية شخص توفي في حادثة قطار وسط سطات.

وقالت المديرية العامة في بلاغ إن مصالح ولاية أمن سطات باشرت، زوال اليوم الثلاثاء، إجراءات معاينة جثة شخص توفي في حادثة قطار على مستوى السكة الحديدية وسط المدينة، موضحة أن إجراءات البحث والتشخيص أسفرت عن تحديد هوية الهالك، والذي تبين أنه شرطي متمرن بأحد مراكز تكوين الشرطة بالقنيطرة، وأنه كان يستفيد من موافقة استثنائية لمدة ثلاثة أيام.

وذكر البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحت بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذا الحادث، في وقت تم فيه إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي.

 

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