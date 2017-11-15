مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه ﻿

يبدو أن الخارجية الفرنسية لا تعرف اسم رئيس الحكومة بالمغرب سعد الدين العثماني، والدليل هو نشرها لاسم ''صلاح الدين العثماني'' خلال تناولها لخبر الزيارة التي سيقوم بها الوزير الأول الفرنسي إدوارد

''شوف تيفي''

يبدو أن الخارجية الفرنسية لا تعرف اسم رئيس الحكومة بالمغرب سعد الدين العثماني، والدليل هو نشرها لاسم ''صلاح الدين العثماني'' خلال تناولها لخبر الزيارة التي سيقوم بها الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب للمغرب غدا الأربعاء، وهي الزيارة التي سيترأس بها إلى جانب رئيس الحكومة المغربي أشغال الدورة ال 13 من الاجتماع المغربي الفرنسي العالي المستوى.

وكتب موقع ''diplomatie.gouv.fr'' التابع للخارجية الفرنسية: ''يزور الويز الأول إدوار فيليب الرباط يومي 15 و 16 نونبر ويرافقه وفد من عشرة وزراء، وسيشارك مع نظيره صلاح الدين العثماني في الاجتماع الثالث عشر ''رفيع المستوى''، في ندوة حكومية دولية بين فرنسا والمغرب''.

تجدر الإشارة إلى أن بلاغا لرئاسة الحكومة، أكد اليوم الثلاثاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للمغرب، وذكر أن هذه الدورة تشكل مناسبة للتنويه بالمستوى المتميز للصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتمنح الفرصة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتكوين وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون في مجال الجهوية وتنسيق المبادرات الموجهة للقارة الإفريقية.