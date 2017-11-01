إتفاق بين الأغلبية الحكومية لاستعادة حزب الكتاب مقعدا برلمانيا ''بالمضيق-الفنيدق ﻿

وأضاف ذات المصدر، أن قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، أجمعوا منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على بلورة تحالفهم كذلك في الانتخابات الجزئية خاصة إذا كان المقعد المتنافس عليه ضمن أحد الفرق

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن أحزاب الأغلبية الحكومية اتفقت مبدئيا على دعم مرشح حزب التقدم والاشتراكية لاستعادة مقعده بدائرة ''المضيق-الفنيدق'' والذي أسقطته المحكمة الدستورية مع قرار بحرمان صاحبه من الترشح.

وأضاف ذات المصدر، أن قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، أجمعوا منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على بلورة تحالفهم كذلك في الانتخابات الجزئية خاصة إذا كان المقعد المتنافس عليه ضمن أحد الفرق المشكلة للتحالف الحكومي.

وفي ذات السياق، نفى ''كريم تاج'' كاتب عام جمعية منتخبي حزب التقدم والاشتراكية، انسحاب مرشح حزبه لصالح منافسه من العدالة والتنمية، مؤكدا بوجود إتفاق مبدئي داخل الاغلبية الحكومية وخصوصا مع حزب ''عبد الإله ابن كيران'' بدعم الحزب الذي فقد مقعدا من فريقه النيابي، موضحا بأن حزب التقدم والاشتراكية هو من فقد المقعد البرلماني عن دائرة ''المضيق-الفنيدق'' وليس حزبا آخر.

وأفاد ''تاج'' بأن مصلحة الأغلبية الحكومية هي في تقوية فرقها النيابية، خاصة وأن حزب التقدم والاشتراكية العضو في التحالف الحكومي، يملك فقط مجموعة نيابية في حين جميع أحزاب الأغلبية تتوفر على فرق نيابية، حيث أكد ''تاج'' بأن الإتفاق المبدئي كذلك مع العدالة والتنمية هو عدم المنافسة على مقعد يهم أحد أحزاب الأغلبية الحكومية.

وأضاف تاج بأن ''علي امنيول'' الذي أسقطته المحكمة الدستورية ليس له الحق في الترشح لولاية انتخابية واحدة بعد ملف يخص جماعة مرتيل، مشددا على أن المقعد يهم حزب التقدم والاشتراكية وأن أحزاب الأغلبية على الاقل لن تنافسه، مؤكدا بأن الحزب سيقدم مرشحا للانتخابات الجزئية بالمضيق-الفنيدق وأن الأجهزة التنظيمية تشتغل بتشاور مع أحزاب الأغلبية ''وأنه لكل حادث حديث''.