 إتفاق بين الأغلبية الحكومية لاستعادة حزب الكتاب مقعدا برلمانيا ''بالمضيق-الفنيدق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد مؤلم..مغربية بوجه مكشوف: مول تريبورتور بغا يغتاصب بنتي اللي عندها 10 سنين | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..مغربية بوجه مكشوف: ''مول تريبورتور بغا يغتاصب بنتي اللي عندها 10 سنين''

أمينوكس مع زوجته في الصين | ثقافة و فنون

أمينوكس مع زوجته في الصين

نهاية مروعة لحياة شرطي بسطات | حوادث و حقوق

نهاية مروعة لحياة شرطي بسطات

مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه | بوليتيك

مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه

إتفاق بين الأغلبية الحكومية لاستعادة حزب الكتاب مقعدا برلمانيا بالمضيق-الفنيدق | بوليتيك

إتفاق بين الأغلبية الحكومية لاستعادة حزب الكتاب مقعدا برلمانيا ''بالمضيق-الفنيدق

عاجل.. إطلاق نار كثيف قرب مقر إقامة الرئيس موغابي في عاصمة زيمبابوي | دولي

عاجل.. إطلاق نار كثيف قرب مقر إقامة الرئيس موغابي في عاصمة زيمبابوي

فضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي | دولي

فضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

الصحافية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة وها شنو قالت عليها | بوليتيك

الصحافية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة وها شنو

عاجل..واشنطن تدعو رعاياها في زيمبابوي للاحتماء | دولي

عاجل..واشنطن تدعو رعاياها في زيمبابوي ''للاحتماء''

مجتمع ''ما مسوقش''

إتفاق بين الأغلبية الحكومية لاستعادة حزب الكتاب مقعدا برلمانيا ''بالمضيق-الفنيدق

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 03:18 إتفاق بين الأغلبية الحكومية لاستعادة حزب الكتاب مقعدا برلمانيا بالمضيق-الفنيدق | بوليتيك
إتفاق بين الأغلبية الحكومية لاستعادة حزب الكتاب مقعدا برلمانيا ''بالمضيق-الفنيدق
وأضاف ذات المصدر، أن قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، أجمعوا منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على بلورة تحالفهم كذلك في الانتخابات الجزئية خاصة إذا كان المقعد المتنافس عليه ضمن أحد الفرق

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن أحزاب الأغلبية الحكومية اتفقت مبدئيا على دعم مرشح حزب التقدم والاشتراكية لاستعادة مقعده بدائرة ''المضيق-الفنيدق'' والذي أسقطته المحكمة الدستورية مع قرار بحرمان صاحبه من الترشح.

وأضاف ذات المصدر، أن قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، أجمعوا منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على بلورة تحالفهم كذلك في الانتخابات الجزئية خاصة إذا كان المقعد المتنافس عليه ضمن أحد الفرق المشكلة للتحالف الحكومي. 

وفي ذات السياق، نفى ''كريم تاج'' كاتب عام جمعية منتخبي حزب التقدم والاشتراكية، انسحاب مرشح حزبه لصالح منافسه من العدالة والتنمية، مؤكدا بوجود إتفاق مبدئي داخل الاغلبية الحكومية وخصوصا مع حزب ''عبد الإله ابن كيران'' بدعم الحزب الذي فقد مقعدا من فريقه النيابي، موضحا بأن حزب التقدم والاشتراكية هو من فقد المقعد البرلماني عن دائرة ''المضيق-الفنيدق'' وليس حزبا آخر.

وأفاد ''تاج'' بأن مصلحة الأغلبية الحكومية هي في تقوية فرقها النيابية، خاصة وأن حزب التقدم والاشتراكية العضو في التحالف الحكومي، يملك فقط مجموعة نيابية في حين جميع أحزاب الأغلبية تتوفر على فرق نيابية، حيث أكد ''تاج'' بأن الإتفاق المبدئي كذلك مع العدالة والتنمية هو عدم المنافسة على مقعد يهم أحد أحزاب الأغلبية الحكومية.

وأضاف تاج بأن ''علي امنيول'' الذي أسقطته المحكمة الدستورية ليس له الحق في الترشح لولاية انتخابية واحدة بعد ملف يخص جماعة مرتيل، مشددا على أن المقعد يهم حزب التقدم والاشتراكية وأن أحزاب الأغلبية على الاقل لن تنافسه، مؤكدا بأن الحزب سيقدم مرشحا للانتخابات الجزئية بالمضيق-الفنيدق وأن الأجهزة التنظيمية تشتغل بتشاور مع أحزاب الأغلبية ''وأنه لكل حادث حديث''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحزب الاغلبية الحكومة تاج الانتخابات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه | بوليتيك

مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه

الصحافية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة وها شنو قالت عليها | بوليتيك

الصحافية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة وها شنو قالت عليها

رسميا..قطر تعبر عن أسفها لنشر الصورة المفبركة للملك محمد السادس وتؤكد أن زيارة العاهل المغربي للدوحة كانت ناجحة | بوليتيك

رسميا..قطر تعبر عن أسفها لنشر الصورة المفبركة للملك محمد السادس وتؤكد أن زيارة العاهل المغربي للدوحة كانت ناجحة

عاجل وبالصورة.. قطر تفتح تحقيقا بعد فبركة صورة الملك محمد السادس وتتوعد بعض الإعلاميين القطريين | بوليتيك

عاجل وبالصورة.. قطر تفتح تحقيقا بعد فبركة صورة الملك محمد السادس وتتوعد بعض الإعلاميين القطريين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو من زاوية أخرى..شوفو الجماهير المغربية استقبلات رونار و أسود الأطلس فعين الدئاب بالدقة المراكشية | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

فيديو من زاوية أخرى..شوفو الجماهير المغربية استقبلات رونار و أسود الأطلس فعين الدئاب بالدقة المراكشية

بالفيديو..مستخدم بأوطوهال تعرض للطرد التعسفي من طرف المدير الجهوي بوجدة بعد سنتين من العمل | خارج البلاطو

بالفيديو..مستخدم بأوطوهال تعرض للطرد التعسفي من طرف المدير الجهوي بوجدة بعد سنتين من العمل

جــد مُؤثر..عائشة تصارع السرطان في رحلة يومية من تازة إلى مدينة فاس..للمساعدة | حالة خاصة

جــد مُؤثر..عائشة تصارع السرطان في رحلة يومية من تازة إلى مدينة فاس..للمساعدة

الدارالبيضاء تحتضن الملتقى الدولي لسباق الخيول و الدخول بالمجان | روبورتاج

الدارالبيضاء تحتضن الملتقى الدولي لسباق الخيول و الدخول بالمجان

﻿

آخر المستجدات

فيديو جد مؤلم..مغربية بوجه مكشوف: مول تريبورتور بغا يغتاصب بنتي اللي عندها 10 سنين | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

فيديو جد مؤلم..مغربية بوجه مكشوف: ''مول تريبورتور بغا يغتاصب بنتي اللي عندها 10 سنين''

أمينوكس مع زوجته في الصين | ثقافة و فنون

أمينوكس مع زوجته في الصين

نهاية مروعة لحياة شرطي بسطات | حوادث و حقوق

نهاية مروعة لحياة شرطي بسطات

مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه | بوليتيك

مثير وبالصورة..فرنسا معرفاش اسم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..شوفو السمية اللي دارو ليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.