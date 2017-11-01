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بعد التأهل للمونديال: رونار يتحدث عن خلافه مع زياش

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 02:52 بعد التأهل للمونديال: رونار يتحدث عن خلافه مع زياش | سبور
بعد التأهل للمونديال: رونار يتحدث عن خلافه مع زياش
بعد أيام قليلة من تحقيق أسود الأطلس للتأهل لمونديال روسيا، أكد المدرب الفرنسي هيرفي رونار في تعليقه على إبعاده للاعب حكيم زياش قبل مدة، بأن للأمر علاقة بالاختيارات التقنية، نافيا وجود مشاكل شخصية

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من تحقيق أسود الأطلس للتأهل لمونديال روسيا، أكد المدرب الفرنسي هيرفي رونار في تعليقه على إبعاده للاعب حكيم زياش قبل مدة، بأن للأمر علاقة بالاختيارات التقنية، نافيا وجود مشاكل شخصية بينهما.

وأوضح رونارد في تصريحه الذي أدلى به لبرنامج على قناة ''ميدي 1 تيفي'' بأن زياش عنصر مهم في المنتخب المغربي، مشيرا إلى أنه يقوم بشكل مستمر بالاتصال به وبالعديد من اللاعبين كيونس بلهندة ومبارك بوصوفة.


وأكد رونار بأنه يتابع مباريات زياش مع فريقه أياكس الهولندي، مبرزا على أن مهاجم المنتخب وبعد عودته لصفوف أسود الأطلس ، كانت له بصمة قوية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أسود الأطلس هيرفي رونار اللاعبين مونديال روسيا

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