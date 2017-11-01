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عاجل.. إطلاق نار كثيف قرب مقر إقامة الرئيس موغابي في عاصمة زيمبابوي

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 02:26 عاجل.. إطلاق نار كثيف قرب مقر إقامة الرئيس موغابي في عاصمة زيمبابوي | دولي
عاجل.. إطلاق نار كثيف قرب مقر إقامة الرئيس موغابي في عاصمة زيمبابوي
أفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس أن إطلاق نار كثيف اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء قرب مقر إقامة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في العاصمة هراري.

''شوف تيفي ''

أفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس أن إطلاق نار كثيف اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء قرب مقر إقامة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في العاصمة هراري.

وأكدت الوكالة الفرنسبة بأن الشاهد الذي يقيم قرب قصر موغابي في ضاحية بوروديل، قال لفرانس ''بعيد الساعة 02,00 سمعنا ما بين 30 إلى 40 طلقة أطلقت من ناحية منزل الرئيس خلال 3 أو 4 دقائق''.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور الأمني، يأتي بعد دعوة السفارة الأمريكية في هراري رعاياها في زيمبابوي إلى ''الاحتماء حيث هم'' بسبب ''الغموض'' الراهن في الوضعين السياسي والأمني في البلاد والناجم عن توجيه قائد الجيش تحذيرا غير مسبوق إلى الرئيس موغابي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي موغابي إطلاق نار السفارة الأمريكية الجيش

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