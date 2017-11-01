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فضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 02:01 فضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي | دولي
فضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي
قامت محكمة إسرائيلية برفع الحظر عن معلومات سرية بشأن تحقيق مع ضباط وأفراد جهاز الأمن العام، بتهم ارتكاب جرائم جنسية.

''شوف تيفي''

قامت محكمة إسرائيلية برفع الحظر عن معلومات سرية بشأن تحقيق مع ضباط وأفراد جهاز الأمن العام، بتهم ارتكاب جرائم جنسية.

وحسب ما أورده موقع ''روسيا اليوم'' يومه الثلاثاء نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذه التطورات، تأتي بعد أسبوعين من تقديم إحدى العاملات في الجهاز الأمني معلومات تخص التحرش الجنسي، بعد أن أدلت بشهادتها حول الموضوع، وفحصت عبر جهاز كشف الكذب، الذي أكدت نتائجه أن الموظفة صادقة في شهادتها.

وأوضح ذات الموقع إلى أن لجنة التحقيق، أكدت أن الحديث يدور عن سابقة خطيرة جدا، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع الأمر على الفور وبيد من حديد، مؤكدا على أن الموظفة المذكورة سلمت هاتفها للجنة التحقيق، لاحتوائه على مواد ذات طبيعة جنسية عبر رسائل استلمتها من المتهمين بالتحرش.

 

‫شوف تيفي

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