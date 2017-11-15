 الصحافية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة وها شنو قالت عليها ﻿
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الصحافية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة وها شنو قالت عليها

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 01:53 الصحافية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة وها شنو قالت عليها | بوليتيك
الصحافية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة وها شنو قالت عليها
إلى جانب مجموعة من الصحافيين المتواجدين بقطر، كانت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة ''خديجة بن قنة'' أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة على حسابها بالفيسبوك، و كتبت إلى جانبها تدوينة ''خاوة

''شوف تيفي'':

إلى جانب مجموعة من الصحافيين المتواجدين بقطر، كانت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة ''خديجة بن قنة'' أول من نشر صورة الملك محمد السادس المفبركة على حسابها بالفيسبوك، و كتبت إلى جانبها تدوينة ''خاوة خاوة''، حاولت من خلالها التأكيد على صحة الصورة.

وفور نشر الجزائرية لهذه الصورة المفبركة، تفاعل آلاف المتتبعين لها من مختلف الدول العربية، حيث وجه لها الجميع انتقادات لاذعة، واصفين ما قامت به بالخارج عن قواعد مهنة الصحافة وميثاق الشرف.

وكان موقع ''الوئام'' السعودي في كشفه عن فبركة صورة الملك محمد السادس، قد أكد على أن تصرف الإعلاميين القطريين في تعاملهم مع الصورة، تسبب في إحراج سلطات بلادهم، فضلا عن الإساءة لعاهل دولة عربية كبيرة، هي دولة المغرب، مشيرا إلى أن من ضمن المتورطين في نقل معلومات، وأخبار زائفة حول زيارة الملك لدولة قطر، خالد الجاسم، وعبد الله العذبة المري، وماجد الخليفي، وجابر الحرمي، الذين يعدون من الإعلاميين المعروفين في بلدهم.

وأشار الموقع إلى أن عددا كبيرا من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع القطرية، اضطروا إلى الاعتذار عن نشر صورة مزيفة للملك محمد السادس، يحمل وشاحا عليه رسالة سياسية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خديجة بن قنة الصورة السلطات الجزائرية

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