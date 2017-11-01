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رسميا..قطر تعبر عن أسفها لنشر الصورة المفبركة للملك محمد السادس وتؤكد أن زيارة العاهل المغربي للدوحة كانت ناجحة

بتاريــخ : 15 نونبر 2017 / 00:01 رسميا..قطر تعبر عن أسفها لنشر الصورة المفبركة للملك محمد السادس وتؤكد أن زيارة العاهل المغربي للدوحة كانت ناجحة | بوليتيك
رسميا..قطر تعبر عن أسفها لنشر الصورة المفبركة للملك محمد السادس وتؤكد أن زيارة العاهل المغربي للدوحة كانت ناجحة
أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن حمد آل ثاني يومه الثلاثاء، أن الزيارة الرسمية للملك محمد السادس لدولة قطر، كانت ناجحة بكل المقاييس وساهمت في تعميق وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.

"شوف تيفي"

أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن حمد آل ثاني يومه الثلاثاء، أن الزيارة الرسمية للملك محمد السادس لدولة قطر، كانت ناجحة بكل المقاييس وساهمت في تعميق وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.

وعبر المسؤول القطري عن أسفه للصورة المركبة والتي تظهر الملك وهو يحمل وشاحا أثناء إحدى الزيارات في منطقة الدوحة.

وأوضح مدير مكتب الاتصال الحكومي بأن هذا الفعل غير مقبول لمحاولة إفشال الزيارة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق حول تأليب الرأي العام أو المساس برموز الدول، مضيفا "للأسف قد نالت الفبركات الإعلامية في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا خلال الفترة الماضية".

 

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