سكوب.. الحموشي يرسل لجنة إلى البيضاء..وها شنو دارت في ولاية الأمن ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني، حلت أمس الإثنين بمدينة الدار البيضاء، وقامت ببعض الإجراءات بدائرة غاندي الأمنية وبولاية أمن البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني، حلت أمس الإثنين بمدينة الدار البيضاء، وقامت ببعض الإجراءات بدائرة غاندي الأمنية وبولاية أمن البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذه اللجنة، قامت خلال زيارتها للدائرة الأمنية المذكورة ولولاية أمن البيضاء، بالوقوف على سير العمل وفحصت العديد من الملفات الخاصة بشكاية المواطنين.



وأضاف ذات المصدر بأن هذه اللجنة، راقبت كذلك مواعيد دخول وخروج رجال الأمن للدائرة الأمنية ولولاية الأمن من أجل الوقوف على مدى احترامهم للمواعيد الخاصة بالعمل.