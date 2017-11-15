عاجل وبالصورة.. قطر تفتح تحقيقا بعد فبركة صورة الملك محمد السادس وتتوعد بعض الإعلاميين القطريين ﻿

كشف موقع ''الوئام'' السعودي قبل قليل من يومه الثلاثاء أن سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، قال في تعليقه على فبركة صورة الملك محمد السادس، إن هذا الفعل غير المقبول، هدفه محاولة

"شوف تيفي"

كشف موقع "الوئام" السعودي قبل قليل من يومه الثلاثاء أن سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، قال في تعليقه على فبركة صورة الملك محمد السادس، إن هذا الفعل غير المقبول، هدفه محاولة إفشال الزيارة ، مشددا على أنه سوف يتم التحقيق لمعرفة من حاول تأليب الرأي العام أو المساس برموز الدول، مضيفا "للأسف قد نالت الفبركات الإعلامية في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا خلال الفترة الماضية".

وأشار الموقع إلى أن عددا كبيرا من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع القطرية، اضطروا إلى الاعتذار عن نشر صورة مزيفة للملك محمد السادس، يحمل وشاحا عليه رسالة سياسية.

وأوضح الموقع ذاته بأن تصرف الإعلاميين القطريين، تسبب في إحراج سلطات بلادهم، فضلا عن الإساءة لعاهل دولة عربية كبيرة، هي دولة المغرب، مما يدل على أن الإعلام القطري تابع لسلطة النظام، وينفذ أوامره مباشرة، دون تحري الدقة في تناقل المعلومات، والتأكد من صحتها، مشيرا إلى أن من ضمن المتورطين في نقل معلومات، وأخبار زائفة حول زيارة الملك لدولة قطر، خالد الجاسم، وعبد الله العذبة المري، وماجد الخليفي، وجابر الحرمي، الذين يعدون من الإعلاميين المعروفين في بلدهم.

وأكد ذات الموقع بأن موقف الإعلاميين القطريين، الخارج عن قواعد المهنة وميثاق شرفها، دفع الحكومة المغربية، من خلال ياسر الزناكي مستشار الملك، إلى نفي مصداقية الصورة "المفبركة"، مما وضعهم في موقف محرج لا يحسدون عليه، ما دفعهم إلى الاعتذار.