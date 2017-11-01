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رسميا.. الحكومة تتراجع عن رفع الضريبة على المحروقات

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 23:10 رسميا.. الحكومة تتراجع عن رفع الضريبة على المحروقات | بوليتيك
رسميا.. الحكومة تتراجع عن رفع الضريبة على المحروقات
كما كان مقررا ومنذ الاجتماع الطويل بين ''فوزي لقجع'' و''محمد بوسعيد'' مع فرق الأغلبية وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، الذي جرى يوم الأحد الماضي، قبلت الحكومة أخيرا تعديل المادة 99 من المادة 8 من مشروع

شوف تيفي

 

كما كان مقررا ومنذ الاجتماع الطويل بين "فوزي لقجع" و"محمد بوسعيد" مع فرق الأغلبية وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، الذي جرى يوم الأحد الماضي، قبلت الحكومة أخيرا تعديل المادة 99 من المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بحذف الإجراء المرتبط بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات.

وجاء قرار الموافقة بعد اجتماع "ماراطوني" عشية اليوم بلجنة المالية بمجلس النواب مع "محمد بوسعيد" وزير المالية الذي قبل بتعديلات الأغلبية والمعارضة، عبر التراجع عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 في المائة الحالية إلى 14 في المائة إبتداء من يناير المقبل.

وكان "محمد بوسعيد" قد صرح في اجتماع سابق للجنة المالية بمجلس النواب، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، ستذر على خزينة الدولة تقريبا مليار درهم ونصف خلال سنة واحدة.

 

 

 

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