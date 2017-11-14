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عاجل.. هذه هي الصورة الحقيقية للملك محمد السادس بقطر والتي تمت فبركتها

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 22:51 عاجل.. هذه هي الصورة الحقيقية للملك محمد السادس بقطر والتي تمت فبركتها | بوليتيك
عاجل.. هذه هي الصورة الحقيقية للملك محمد السادس بقطر والتي تمت فبركتها
بعد ساعات من تداول صورة مفبركة ظهر خلالها الملك محمد السادس وهو يحمل وشاحا بسوق واقف بقطر وإلى جانبه مجموعة من الأشخاص، نشرت صفحة فيسبوكية قطرية قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، الصورة الحقيقية

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تداول صورة مفبركة ظهر خلالها الملك محمد السادس وهو يحمل وشاحا بسوق واقف بقطر وإلى جانبه مجموعة من الأشخاص، نشرت صفحة فيسبوكية قطرية قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، الصورة الحقيقية والتي تؤكد على أن الملك حمل وشاحا أبيض لا يحتوي على أي رسالة سياسية.


وقدمت هذه الصفحة اعتذارها وكتبت: " أقدم اعتذاري على نشر صورة غير صحيحة لملك المغرب الشقيق الملك محمد السادس".

تجدر الإشارة إلى أن ياسر الزناكي، مستشار الملك محمد السادس، نفى بشكل قاطع، أن يكون الملك محمد السادس قد أخذ صورة بوشاح حامل لرسالة سياسية، واصفا هذه الصورة المزيفة، التي لاقت رواجا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنها "مجرد فبركة واضحة". .

‫شوف تيفي

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