اتفاق بين الأغلبية الحكومية للتراجع عن الزيادة في ضريبة المحروقات ﻿

لازالت اجتماعات لجنة المالية بمجلس النواب متواصلة بين وزير الاقتصاد والمالية ''محمد بوسعيد'' و أعضاء اللجنة للاتفاق حول التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المالية، في انتظار الحسم النهائي يوم

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لازالت اجتماعات لجنة المالية بمجلس النواب متواصلة بين وزير الاقتصاد والمالية "محمد بوسعيد" و أعضاء اللجنة للاتفاق حول التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المالية، في انتظار الحسم النهائي يوم الجمعة الماضي.

وطالبت أغلب الفرق النيابية خاصة منها المنتمية للأغلبية الحكومية بالتراجع عن رفع الضريبة على المحروقات من 10 في المائة الموجودة حاليا إلى 14 في المائة السابقة، حيث تهدف الحكومة من خلال رفع الضريبة وفق "محمد بوسعيد" لجمع حوالي مليار درهم ونصف تقريبا لتخصيصها للاستثمارات العمومية على حد قوله.

وفي مقابل رفض الزيادة في الضريبة، طالبت فرق المعارضة خاصة بزيادة الضرائب على ما أسموه بالأشياء الثمينة من سيارات ومجوهرات مستوردة على حد قولهم، بل هناك من صرح بوجوب رفع التعريفة الجمركية، على بعض المواد المستوردة كالساعات اليدوية التي يقدر ثمنها بالملايين، بالإضافة الى السيارات الفاخرة.

وينتظر أن تستجيب الحكومة لتعديلات فرق الأغلبية بمجموعة من مواد قانون المالية، حيث ينتظر في الاجتماع الذي لازال مستمرا أن يحسم الى حد كبير في النقط الخلافية بين الحكومة والأغلبية البرلمانية قبل التوجه نحو التصويت على مشروع قانون المالية يوم الجمعة المقبل لإحالته على مجلس المستشارين.