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عاجل.. خبر جد سار لعشاق برشلونة بخصوص ميسي

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 21:41 عاجل.. خبر جد سار لعشاق برشلونة بخصوص ميسي | سبور
عاجل.. خبر جد سار لعشاق برشلونة بخصوص ميسي
كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة ''الليغا'' المنظمة للدوري الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي جدد عقده مع نادي برشلونة، على رغم أن المعنيين بالأمر لم يعلنوا ذلك رسمياً، وذلك حسب ما أودرته قنوات ''بي إن

"شوف تيفي"


كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة "الليغا" المنظمة للدوري الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي جدد عقده مع نادي برشلونة، على رغم أن المعنيين بالأمر لم يعلنوا ذلك رسمياً، وذلك حسب ما أودرته قنوات "بي إن سبورت " القطرية قبل قليل من يومه الثلاثاء.

وأشار المصدر ذاته بأن تيباس أكد من جهة أخرى انتعاش خزينته مع صفقة جديدة للنقل التلفزيوني في موسم 2019-2020، يمكن أن تصل إلى 2,3 مليار يورو سنوياً، وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن حقوق النقل التلفزيوني قبل مارس 2018، وأن المبلغ يشمل رسوماً لحقوق البث المحلية والدولية.


وأكد موقع القنوات القطرية أن تيباس قال: "أعتقد أننا سنصل إلى 2,3 ملياري يورو"، قبل أن يعبر عن مخاوفه حول تكاليف محتملة لاستقلال كاتالونيا عن إسبانيا، مشيرا إلى أن ترك ثلاثة أندية كاتالونية مشاركة في الدرجة الأولى في حال تحقق للإقليم مطلب الاستقلال عن إسبانيا، سيؤثر كثيراً على قيمة البطولة.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاستقلال القنوات القطرية إسبانيا ميسي برشلونة

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