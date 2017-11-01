 الاتحاد النيجيري يطالب الكاف بإعفاء المنتخبات الإفريقية المتأهلة لمونديال روسيا من مباريات التصفيات المؤهلة لكان 2019 ﻿
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الاتحاد النيجيري يطالب الكاف بإعفاء المنتخبات الإفريقية المتأهلة لمونديال روسيا من مباريات التصفيات المؤهلة لكان 2019

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 21:30 الاتحاد النيجيري يطالب الكاف بإعفاء المنتخبات الإفريقية المتأهلة لمونديال روسيا من مباريات التصفيات المؤهلة لكان 2019 | سبور
الاتحاد النيجيري يطالب الكاف بإعفاء المنتخبات الإفريقية المتأهلة لمونديال روسيا من مباريات التصفيات المؤهلة لكان 2019
قام الاتحاد النيجيري لكرة القدم، يومه الثلاثاء، بخطوة مثيرة، تتمثل في تقديم طلب لـ''كاف''، دعا في هذا الأخير إلى إعفاء الخمس منتخبات التي تأهلت لكأس العالم 2018 من اللعب في الجولة المقبلة من تصفيات أمم

"شوف تيفي"


قام الاتحاد النيجيري لكرة القدم، يومه الثلاثاء، بخطوة مثيرة، تتمثل في تقديم طلب لـ"كاف"، دعا في هذا الأخير إلى إعفاء الخمس منتخبات التي تأهلت لكأس العالم 2018 من اللعب في الجولة المقبلة من تصفيات أمم إفريقيا 2019، ويتعلق الأمر بمنتخبات "المغرب، نيجيريا، تونس، مصر، السنغال".

وحسب وسائل إعلام عربية فقد أوضح توين إيبيتوي المتحدث الإعلامي للاتحاد النيجيري لصحيفة "أس" الإسبانية قائلا:"قدمنا طلبا للاتحاد الإفريقي بتأجيل مباريات الخمس منتخبات في الجولة المقبلة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019".

وأضافت المصادر ذاتها بأن إيبيوتي قال كذلك :"في الأيام المقبلة سيجتمع الاتحاد الإفريقي لمناقشة الطلب الذي تقدمنا به من أجل إتاحة الفرصة أمام المنتخبات للعب مباريات ودية".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبات الإفريقية المتأهلة لمونديال روسيا، ستتعرف على المنتخبات المنافسة لها خلال الفاتح من شهر دجنبر المقبل عقب إجراء القرعة في العاصمة الروسية موسكو.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نيجيريا المنتخب المغربي روسيا

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