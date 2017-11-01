خاص: هذا ما طلبه عموتة استعدادا للموندياليتو ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن الحسين عموتة، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، طلب من مسؤولي الوداد تحضير أشرطة مباريات خاصة بفريق باتشوكا المكسيكي منافس فريقه خلال دور ربع نهائي كأس العالم

شـــوف تيفي:





كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن الحسين عموتة، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، طلب من مسؤولي الوداد تحضير أشرطة مباريات خاصة بفريق باتشوكا المكسيكي منافس فريقه خلال دور ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها الإمارات بداية من السادس من دجنبر المقبل.

وذكرت المصادر ذاتها، أن عموتة يهدف من خلال تتبع هذه الأشرطة إلى الوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق المكسيكي، مبرزة في السياق نفسه أن عموتة سيخصص جزء من الأشرطة لتوزيعها على اللاعبين كي يكونوا على علم بإمكانيات منافسهم في الموندياليتو





