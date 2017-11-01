بعد التتويج باللقب الإفريقي: سهيل يفك ارتباطه بالوداد ﻿

كشف الإطار الوطني محمد سهيل عن فكه رسميا للارتباط الذي يجمعه بفريق الوداد البيضاوي مباشرة بعد تتويج الفريق الأحمر بكأس عصبة الأبطال الإفريقية على حساب الأهلي المصري.

"شوف تيفي"

كشف الإطار الوطني محمد سهيل عن فكه رسميا للارتباط الذي يجمعه بفريق الوداد البيضاوي مباشرة بعد تتويج الفريق الأحمر بكأس عصبة الأبطال الإفريقية على حساب الأهلي المصري.

وأوضح سهيل في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، بأن عقده بفريق انتهى قبل شهرين وانتظر انتهاء رحلة الوداد بعصبة الأبطال للمغادرة رسميا، مشيرا إلى أن سعيد الناصيري رئيس الفريق قدم له عرضا جديدا بزيادة وصفها بـ "المحترمة"، لكنه اختار المغادرة والعودة للتحليل.

وأكد سهيل بأن علاقته مع إدارة فريق الوداد ممتازة، نافيا في الوقت نفسه ما تم تداوله بخصوص وجود مشاكل بينه وبين النادي عجلت برحيله.