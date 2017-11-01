كريستيانو رونالدو يغادر ريال مدريد ﻿

كشف موقع إسباني مقرب من نادي ريال مدريد، عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن النادي الملكي مع نهاية الموسم الحالي.

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كشف موقع إسباني مقرب من نادي ريال مدريد، عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن النادي الملكي مع نهاية الموسم الحالي.

وذكر موقع "إل شيرينغويتو" المقرب من النادي، أن النجم البرتغالي، أخبر رئيس الريال، فلورنتينو بيريز برغبته في مغادرة النادي الملكي، لكن الأخير رفض رحيل اللاعب، مفضلا انتظار نهاية الموسم الحالي، فربما تتضح العديد من الأمور حسب نتائج الفريق.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن رونالدو اتخذ هذا القرار، لأنه يشعر بـ"عدم الاحترام" مع إدارة ريال مدريد، الأمر الذي يتطابق إلى حد كبير مع ما أوردته تقارير صحفية سابقة التي أشارت إلى أن النجم البرتغالي غير مرتاح في ناديه، وطالب الصيف الماضي المغادرة، كما أنه واجه بداية متعثرة مع الفريق، خلال الموسم الجاري، حيث يعاني عسرا في التهديف.

يذكر أن رونالدو الذي انضم للريال عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد، ووقع عقدا جديدا مع النادي الملكي يمتد حتى العام 2021.





