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عاجل.. بعد توجه الدبابات للعاصمة: هكذا رد الحزب الحاكم في زيمبابوي

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 19:54 عاجل.. بعد توجه الدبابات للعاصمة: هكذا رد الحزب الحاكم في زيمبابوي | دولي
عاجل.. بعد توجه الدبابات للعاصمة: هكذا رد الحزب الحاكم في زيمبابوي
قال حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية، الحاكم يومه الثلاثاء إنه لن يذعن مطلقا للضغوط التي يمارسها الجيش ووصف بيان لقائد القوات المسلحة، قال فيه إنه سيتدخل لإنهاء تطهير داخل

"شوف تيفي"

 

قال حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية، الحاكم يومه الثلاثاء إنه لن يذعن مطلقا للضغوط التي يمارسها الجيش ووصف بيان لقائد القوات المسلحة، قال فيه إنه سيتدخل لإنهاء تطهير داخل الحزب، بأنه "سلوك يتسم بالخيانة".

وأضاف الحزب في بيان أنه ملتزم "بسيادة السياسة على السلاح" واتهم قائد القوات المسلحة كونستانتينو تشيونجا بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى إن الوكالة البريطانية، أفادت نقلا عن شاهد أن أربع دبابات شوهدت وهي تتجه صوب هاراري عاصمة زيمبابوي اليوم الثلاثاء بعد يوم من قول قائد القوات المسلحة إنه مستعد "للتدخل" لإنهاء حملة تطهير ضد أنصار نائب الرئيس المقال إمرسون منانغاغوا.



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