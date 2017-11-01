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بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 19:25 شــــاهد وبالفيديو .. رجل سمح فمرتو وولادو وهرب فاللحظة اللي ضرب فيها الزلزال...وسمعوا اش كتقولو... | دولي
شــــاهد وبالفيديو .. رجل سمح فمرتو وولادو وهرب فاللحظة اللي ضرب فيها الزلزال...وسمعوا اش كتقولو...
انتشر على الشبكات الاجتماعية فيديو لمصرية وهي تلوم زوجها الذي ترك سكنهم وفرَّ إلى الخارج لحظة وقوع الزلزال الكويت.

''شـــوف تيفي''

انتشر على الشبكات الاجتماعية فيديو لمصرية وهي تلوم زوجها الذي ترك سكنهم وفرَّ إلى الخارج لحظة وقوع الزلزال الكويت.

حيث خلف الزلزال أضراراً بشرية كبيرة في العراق وإيران، وشعر الناس به في عدة دول خليجية، وقد سبق وقالت وسائل إعلام رسمية الإثنين 14 نونبر 2017، إن أكثر من 400 شخص لقوا حتفهم في إيران الأحد؛ جراء زلزال قوته 7.3 درجة ضرب المنطقة.

في الوقت الذي تواصلت فيه جهود الإنقاذ للبحث عن عشرات محاصرين تحت الأنقاض في المنطقة الجبلية، كما تسبب الزلزال في مقتل 6 أشخاص على الأقل بالعراق.

 

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