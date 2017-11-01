صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر ﻿

أقدمت تلميذة لم يتعد عمرها 13 عاما، على الانتحار أمس الاثنين، بمنطقة المنوفية بمصر، بتناول مبيد حشري عقب نشوب مشادة كلامية مع والدها لرفضه شراء هاتف محمول لها.

''شوف تيفي''

أقدمت تلميذة لم يتعد عمرها 13 عاما، على الانتحار أمس الاثنين، بمنطقة المنوفية بمصر، بتناول مبيد حشري عقب نشوب مشادة كلامية مع والدها لرفضه شراء هاتف محمول لها.

وحسب موقع ''صدى البلد'' المصري فقد تلقي اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائى بتلقيه بلاغا من مستشفى شبين الكوم الجامعي بوصول '' دنيا.ا.ع '' 13 سنة وهي تلميذة مقيمة بقرية مليج التابعة للمركز مصابة بحالة تسمم بعد تناول مبيد حشري وتوفيت عقب وصولها.

وأشار الموقع ذاته بأنه وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها أكد أنه حدثت مشادة كلامية مع ابنته لرغبتها في شراء هاتف محمول وعقب توجهه لسوق الخضار اتصل به جيرانه يخبره أن نجلته في حالة قيء مستمر وتوجه بها إلى المستشفى إلا أنها لقيت مصرعها.