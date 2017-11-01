 صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر | حوادث و حقوق

صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر

عاجل.. دبابات شوهدت وهي تتجه صوب عاصمة زيمبابوي | دولي

عاجل.. دبابات شوهدت وهي تتجه صوب عاصمة زيمبابوي

عاجل..أنباء عن انقلاب عسكري في زيمبابوي ودبابات عسكرية تتوجه نحو العاصمة | دولي

عاجل..أنباء عن انقلاب عسكري في زيمبابوي ودبابات عسكرية تتوجه نحو العاصمة

بالفيديو: شابة قنيطرية ترد على الفاسية اللي عايرات المغاربة ! | حوادث و حقوق

بالفيديو: شابة قنيطرية ترد على الفاسية اللي عايرات المغاربة !

وأخيرا سعد المجرد يخرج عن صمته..شوفو كيفاش دوز الحبس بسجن فلوري بباريس+تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون

وأخيرا سعد المجرد يخرج عن صمته..شوفو كيفاش دوز الحبس بسجن فلوري بباريس+تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة

عــاجل و رسميا.. ياسر الزناكي ينفي صورة مزيفة للملك بقطر ويقول إن الأمر مجرد فبركة واضحة | بوليتيك

عــاجل و رسميا.. ياسر الزناكي ينفي صورة مزيفة للملك بقطر ويقول إن الأمر ''مجرد فبركة واضحة''

العثماني..لوبيات تستولي على الأراضي السلالية وبرلمانيون يطالبون بتفويت العقار للمستثمرين بدرهم رمزي | بوليتيك

العثماني..لوبيات تستولي على الأراضي السلالية وبرلمانيون يطالبون بتفويت العقار للمستثمرين بدرهم

بث مباشر : ألمانيا - فرنسا / مبارة ودية | بووز

بث مباشر : ألمانيا - فرنسا / مبارة ودية

بالفيديو:أول خروج إعلامي للفاسية نجمة الويب اللي عايرات الشباب المغاربة و قالتليهم تقاشركم خانزين : كنت غير كنضحك وحاشة واش نعاير ولاد بلادي وأنا غادي نتزوج بمغربي وخا هما باغين الروسيات | بووز

بالفيديو:أول خروج إعلامي للفاسية نجمة الويب اللي عايرات الشباب المغاربة و قالتليهم تقاشركم

مجتمع ''ما مسوقش''

صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 19:17 صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر | حوادث و حقوق
صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر
أقدمت تلميذة لم يتعد عمرها 13 عاما، على الانتحار أمس الاثنين، بمنطقة المنوفية بمصر، بتناول مبيد حشري عقب نشوب مشادة كلامية مع والدها لرفضه شراء هاتف محمول لها.

''شوف تيفي''

أقدمت تلميذة لم يتعد عمرها 13 عاما، على الانتحار أمس الاثنين، بمنطقة المنوفية بمصر، بتناول مبيد حشري عقب نشوب مشادة كلامية مع والدها لرفضه شراء هاتف محمول لها.

وحسب موقع ''صدى البلد'' المصري فقد تلقي اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائى بتلقيه بلاغا من مستشفى شبين الكوم الجامعي بوصول '' دنيا.ا.ع '' 13 سنة وهي تلميذة مقيمة بقرية مليج التابعة للمركز مصابة بحالة تسمم بعد تناول مبيد حشري وتوفيت عقب وصولها.

وأشار الموقع ذاته بأنه وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها أكد أنه حدثت مشادة كلامية مع ابنته لرغبتها في شراء هاتف محمول وعقب توجهه لسوق الخضار اتصل به جيرانه يخبره أن نجلته في حالة قيء مستمر وتوجه بها إلى المستشفى إلا أنها لقيت مصرعها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هاتف محمول مبيد حشري حالة تسمم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو: شابة قنيطرية ترد على الفاسية اللي عايرات المغاربة ! | حوادث و حقوق

بالفيديو: شابة قنيطرية ترد على الفاسية اللي عايرات المغاربة !

بمساعدة الديستي: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور | حوادث و حقوق

بمساعدة الديستي: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور

عـاجل: بعد ورززات و الرباط..شوفو أشنو وقع لأستاذ داخل ثانوية بالدارالبيضاء والقضية فيها سيارة الإسعاف | حوادث و حقوق

عـاجل: بعد ورززات و الرباط..شوفو أشنو وقع لأستاذ داخل ثانوية بالدارالبيضاء والقضية فيها سيارة الإسعاف

تفكيك 80 خلية للاتجار وتهريب البشر وإحباط 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية بالمغرب في 2017 | حوادث و حقوق

تفكيك 80 خلية للاتجار وتهريب البشر وإحباط 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية بالمغرب في 2017

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو كليب : شادو يخرج بأغنية جديدة بعنوان الليلة - ELILA | زووم
منذ 5 دقائق

فيديو كليب : شادو يخرج بأغنية جديدة بعنوان الليلة - ELILA

فيديو : هدف اسبانيا الاول في مرمى روسيا يسجله جوردي ألبا بتمريرة رائعة من ماركو أسينسيو ( مباراة ودية ) HD | زووم

فيديو : هدف اسبانيا الاول في مرمى روسيا يسجله جوردي ألبا بتمريرة رائعة من ماركو أسينسيو ( مباراة ودية ) HD

الجمعية المغربية لإدماج المكفوفين تحتفل بالمسيرة الخضراء | خارج البلاطو

الجمعية المغربية لإدماج المكفوفين تحتفل بالمسيرة الخضراء

شوفو الطمع..عندو فيلا و منين مات الأب بْغَا يْخَّرج خوتو من دار الوالدين..هاذشي فكازا | حالة خاصة

شوفو الطمع..عندو فيلا و منين مات الأب بْغَا يْخَّرج خوتو من دار الوالدين..هاذشي فكازا

﻿

آخر المستجدات

صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

صادم..تلميذة عندها 13 سنة مبغاش الأب ديالها يشري ليها تليفون وهي تنتاحر

عاجل.. دبابات شوهدت وهي تتجه صوب عاصمة زيمبابوي | دولي

عاجل.. دبابات شوهدت وهي تتجه صوب عاصمة زيمبابوي

عاجل..أنباء عن انقلاب عسكري في زيمبابوي ودبابات عسكرية تتوجه نحو العاصمة | دولي

عاجل..أنباء عن انقلاب عسكري في زيمبابوي ودبابات عسكرية تتوجه نحو العاصمة

بالفيديو: شابة قنيطرية ترد على الفاسية اللي عايرات المغاربة ! | حوادث و حقوق

بالفيديو: شابة قنيطرية ترد على الفاسية اللي عايرات المغاربة !

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.