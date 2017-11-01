عاجل..أنباء عن انقلاب عسكري في زيمبابوي ودبابات عسكرية تتوجه نحو العاصمة ﻿

''أنباء عن تحركات لانقلاب عسكري في زيمبابوي'' هكذا عنونت صحيفة ''جورنال البلاد'' الجزائرية على موقعها الإلكتروني قبل قليل من يومه الثلاثاء، مشيرة إلى أن وكالة رويترز، نقلت عن شھود عیان أن 4 دبابات

"شوف تيفي"

"أنباء عن تحركات لانقلاب عسكري في زيمبابوي" هكذا عنونت صحيفة "جورنال البلاد" الجزائرية على موقعها الإلكتروني قبل قليل من يومه الثلاثاء، مشيرة إلى أن وكالة رويترز، نقلت عن شھود عیان أن 4 دبابات عسكرية شوھدت وھي تتجه صوب عاصمة زيمبابوي ھراري.

وأشارت مصادر إعلامیة من العاصمة ھراري حسب الوكالة البريطانية إلى أن ھذه التحركات جاءت بعد يوم من إعلان قائد القوات المسلحة أنه مستعد "للتدخل" لإنھاء حملة تطھیر ضد أنصار نائب الرئیس المقال "إمرسون منانجاجوا".

و من جھة أخرى، تضيف الوكالة فقد أشار شاھد عیان أنه رأى دبابتین أخريین متوقفتین على الطريق الرئیسي من ھاراري إلى تشینھوي على بعد نحو 20 كیلومترا من المدينة، ورفض جنود في المنطقة التعقیب على الأمر، فیما لم يصدر أي تعلیق رسمي لحد الآن.