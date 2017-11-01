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وأخيرا سعد المجرد يخرج عن صمته..شوفو كيفاش دوز الحبس بسجن فلوري بباريس+تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 18:33 وأخيرا سعد المجرد يخرج عن صمته..شوفو كيفاش دوز الحبس بسجن فلوري بباريس+تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون
وأخيرا سعد المجرد يخرج عن صمته..شوفو كيفاش دوز الحبس بسجن فلوري بباريس+تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة
وأخيرا وبعد سنة من اعتقاله بسجن فلوري بباريس الذي غادره قبل أشهر عقب حصوله على السراح المؤقت، خرج الفنان المغربي سعد المجرد عن صمته وكشف في حوار مطول له مع مجلة ''VH '' بأنه مر بأوقات صعبة جدا داخل

"شوف تيفي"

وأخيرا وبعد سنة من اعتقاله بسجن فلوري بباريس الذي غادره قبل أشهر عقب حصوله على السراح المؤقت، خرج الفنان المغربي سعد المجرد عن صمته وكشف في حوار مطول له مع مجلة "VH " بأنه مر بأوقات صعبة جدا داخل السجن.

وأوضح المجرد بأنه فنان معروف ولهذا وضع في زنزانة انفرادية لدواعي أمنية، وقد انتشر خبر تواجده بالسجن، وهناك من حاول الاحتكاك به وهناك من حاول التقرب منه، مشيرا إلى أنه عاش "كابوسا" حقيقيا داخل السجن الذي وصفه بـ "الجحيم".

وأشار "المعلم" بأن السجن عالم آخر لم يكن يعلم شيئا عنه له قواعده ورموزه، وقد قرر الدفاع عن نفسه وأخذ الحيطة والحذر للحفاظ على نفسه من أجل البقاء والخروج سالما.

وأكد المجرد بأن السجين عليه التأقلم مع محيطه داخل السجن، ونسيان حياته والتكيف مع القواعد الخاصة به وربط علاقات إنسانية.

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد سجن انفرادي العلاقات الإنسانية

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