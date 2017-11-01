 عــاجل و رسميا.. ياسر الزناكي ينفي صورة مزيفة للملك بقطر ويقول إن الأمر ''مجرد فبركة واضحة'' ﻿
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عــاجل و رسميا.. ياسر الزناكي ينفي صورة مزيفة للملك بقطر ويقول إن الأمر ''مجرد فبركة واضحة''

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 18:20 عــاجل و رسميا.. ياسر الزناكي ينفي صورة مزيفة للملك بقطر ويقول إن الأمر مجرد فبركة واضحة | بوليتيك
عــاجل و رسميا.. ياسر الزناكي ينفي صورة مزيفة للملك بقطر ويقول إن الأمر ''مجرد فبركة واضحة''
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،نفى ياسر الزناكي، مستشار الملك محمد السادس، بشكل قاطع، أن يكون صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أخذ صورة بوشاح حامل لرسالة سياسية، واصفا هذه الصورة المزيفة، التي

شــوف تيفي: و م ع


كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،نفى ياسر الزناكي، مستشار الملك محمد السادس، بشكل قاطع، أن يكون صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أخذ صورة بوشاح حامل لرسالة سياسية، واصفا هذه الصورة المزيفة، التي لاقت رواجا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ''مجرد فبركة واضحة''.

ونقل موقع مغربي عن الزناكي قوله ''لقد كنت بجانب جلالة الملك خلال تنقلاته في إطار هذه الزيارة، ولم يقم قط بأخذ أي صورة أو حمل أي وشاح''.

وحسب الموقع ذاته فإن صورة لجلالة الملك محمد السادس انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر جلالته حاملا لوشاح أبيض يحمل عبارة ''لكم العالم ولنا تميم''. ''وهي عبارة يفترض أنها موجهة للدول التي تخوض حصارا ضد قطر''.

وأضاف السيد الزناكي ''لقد تفاجأنا بهذه الصورة، وإن الأمر مجرد فبركة واضحة، لقد كنت بجانب جلالة الملك خلال تنقلاته في إطار هذه الزيارة، ولم يقم قط بأخذ أي صورة يحمل فيها وشاحا''.


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب صورة الملك

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