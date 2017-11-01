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العثماني..لوبيات تستولي على الأراضي السلالية وبرلمانيون يطالبون بتفويت العقار للمستثمرين بدرهم رمزي

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 18:14 العثماني..لوبيات تستولي على الأراضي السلالية وبرلمانيون يطالبون بتفويت العقار للمستثمرين بدرهم رمزي | بوليتيك
العثماني..لوبيات تستولي على الأراضي السلالية وبرلمانيون يطالبون بتفويت العقار للمستثمرين بدرهم رمزي
اعترف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة باستيلاء بعض اللوبيات على المئات من الهكتارات من الأراضي السلالية، مؤكدا عن حصول المغرب على قرض بملايين الدولارات سيخصص للمساطر والإجراءات وتنمية المجال

شوف تيفي

اعترف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة باستيلاء بعض اللوبيات على المئات من الهكتارات من الأراضي السلالية، مؤكدا عن حصول المغرب على قرض بملايين الدولارات سيخصص للمساطر والإجراءات وتنمية المجال العقاري.

 وأكد سعد الدين العثماني من خلال كلمته أمام المستشارين اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة حول سياسة الحكومة في مجال العقار، أن المساطر القانونية المؤطرة للعقار وأراضي الجموع في المغرب تعود لعهد الإستعمار حيث هناك ظهير صدر سنة 1919، و ظهير ثان سنة 1924 وظهير أخير صدر سنة 1969.

 وبشر العثماني ساكنة الغرب بقرب استصدار الأوراق الضرورية الخاصة بالملكية، مؤكدا أن حوالي 36 هكتار قد تمت تسويتها بمنطقة الغرب، وأن الإجراءات الإدارية والمساطر قد انطلقت بعدة مناطق أخرى.

 وقال العثماني في كلمته بان 2230 ملف أمام المحاكم، وأن حكومته تسعى لتدبير الوعاء العقاري الخاص بالاستثمار والمناطق الصناعية، معلنا عن تنظيم مناظرة حول العقار، ومعترفا بأن الحكومات المتعاقبة فشلت في تدبير ملف العقار وأراضي الجموع.

 من جهة ثانية، طالب أحد المستشارين بتمكين المستثمرين من الوعاء العقاري بدرهم رمزي فقط، كأحد الاجراءات الضرورية لتشجيع الاستثمارات.

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الحكومة المستشارين الاجراءات شوف تيفي

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