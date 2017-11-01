مثير: شركة ايطالية ووكيلها بالمغرب متهمان ب''النصب'' على الوداد ﻿

دخل سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي في مفاوضات مع شركات مختصة في المعدات الرياضية، لتعويض شركة ''ماكرون'' الإيطالية التي تزود الفريق بالألبسة.

شــــوف تيفي:



دخل سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي في مفاوضات مع شركات مختصة في المعدات الرياضية، لتعويض شركة ''ماكرون'' الإيطالية التي تزود الفريق بالألبسة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن رئيس الوداد أحس بتعرضه لعملية ''نصب'' من طرف الشركة الإيطالية ووكيلها بالمغرب صاحب المحل المتواجد بمركب محمد بنجلون، بعدما أخلت ''ماكرون'' بإلتزاماتها اتجاه الوداد.



وذكرت المصادر ذاتها، أن نادي الوداد وجد نفسه في ورطة كبيرة قبل مباراة نهائي العصبة أمام الأهلي بعدما توصل الفريق بأقمصة ذات جودة رديئة وبقياسات صغيرة.



وأوضحت مصادرنا، أن الشركة لم تقدم للفريق أي منحة لقب كما هو متعامل به رغم فوز الفريق بلقبين البطولة وعصبة الأبطال الإفريقية.

يشار إلى أن الجماهير الودادية كانت قد نادت في مجموعة من المناسبات بإبعاد وكيل شركة ''ماكرون'' بالمغرب عن المعاملات التجارية الخاصة بالفريق الأحمر.





