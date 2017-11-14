حديقة سندباد تقدم أسعارا جديدة ﻿

تقدم حديقة سندباد عرضا أكثر ملاءمة بحيث تبتكر مرة أخرى لجعل هذا المكان الأسطوري لمدينة الدارالبيضاء نقطة التقاء الصغار والكبار لقضاء أيام من المرح والفرح، ولهذا فعرض البراسلي الذي عرف إقبالا

شوف تيفي

تقدم حديقة سندباد عرضا أكثر ملاءمة بحيث تبتكر مرة أخرى لجعل هذا المكان الأسطوري لمدينة الدارالبيضاء نقطة التقاء الصغار والكبار لقضاء أيام من المرح والفرح، ولهذا فعرض البراسلي الذي عرف إقبالا واسعا بفضل بساطته، أصبح الأن بسعر40 درهم وذلك منذ 8 نونبر وبهذا التعديل يمكن براسلي « فان » من الإستفادة من جميع ألعاب الحديقة، دون الأنشطة الرياضية وذلك بشكل غير محدود، وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها للزوار الذين سيتمكنون بسعر ملائم، من الإستفادة من الألعاب والتجول في حديقة الحيوانات لمشاهدة حيوانات مميزة وعديدة على نحو متزايد.

وأضاف بلاغ من حديقة سندباد توصلت شوف تيفي بنسخة منه يوم الثلاثاء، أن العرض الجديد يأتي تزامنا مع إمكانية ولوج حديقة سندباد بسعر 15 درهم فقط، تم تصميم هذا العرض لتلبية طلب بعض الزوار، بما في ذلك الأباء أو أفراد الأسرة الذين يدخلون إلى الحديقة فقط كمرافقين، بحيث يمكنهم هذا العرض من أداء تذكرة الدخول فقط بـ 15 درهم إذا كانوا لايرغبون في الإستفادة من الألعاب ويفضلون فقط التنزه في الحديقة.

وأضاف المصدر ذاته، هذه التسعيرة الجديدة المصممة لجميع الاحتياجات تسمح للزوار من تحسين ميزانيتهم خلال زيارة حديقة سندباد والتمتع براحة البال بعدد لا يحصى من الألعاب وأيضا بحديقة الحيوانات في جو مريح ومزاج جيد وأيضا الذهاب بذكريات لا تنسى من جولتهم في الحديقة.