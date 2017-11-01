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عــاجل.. مستشار الملك محمد السادس يدخل على خط صورة العاهل المغربي في قطر و يؤكد أنها مفبركة

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 17:31 عــاجل.. مستشار الملك محمد السادس يدخل على خط صورة العاهل المغربي في قطر و يؤكد أنها مفبركة | بوليتيك
عــاجل.. مستشار الملك محمد السادس يدخل على خط صورة العاهل المغربي في قطر و يؤكد أنها مفبركة
مباشرة بعد انتشار صورة للملك محمد السادس و هو يحمل وشاحا كتب عليه ''لكم العالم ولنا تميم''، خرج المستشار الملكي ياسر الزناكي بتصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، نفى من خلاله أن يكون الملك حمل الوشاح

شـــوف تيفي:

مباشرة بعد انتشار صورة للملك محمد السادس و هو يحمل وشاحا كتب عليه "لكم العالم ولنا تميم"، خرج المستشار الملكي ياسر الزناكي بتصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، نفى من خلاله أن يكون الملك حمل الوشاح المذكور.

و أكد الزناكي يومه الثلاثاء، أن الصورة مفبركة و تبدو واضحة تماما، مضيفا أنه كان إلى جانب الملك و لم يقم العاهل المغربي بأخد صورة مماثلة.

و كان الإعلامي القطري الشهير ماجد الخليفي نشر عبر صفحته بتويتر، صورة خاصة للملك محمد السادس وهو يحمل الشعار المفبرك الخاص بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والملك محمد السادس، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق توطيدها والارتقاء بها، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية.

 

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