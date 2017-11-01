الروح الوطنية ومادير.. شوفو بيضاوة شحال شراو من قميص ديال المنتخب ﻿

كشفت مصادر مهنية بقطاع تسويق الألبسة الرياضية بمدينة الدار البيضاء، أن مبيعات أقمصة المنتخب الوطني بالعاصمة الإقتصادية وحدها، تجاوزت سقف مليون قميص خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر المنصرم إلى

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر مهنية بقطاع تسويق الألبسة الرياضية بمدينة الدار البيضاء، أن مبيعات أقمصة المنتخب الوطني بالعاصمة الإقتصادية وحدها، تجاوزت سقف مليون قميص خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر المنصرم إلى غاية يوم انطلاق مباراة الحسم بين المنتخبين المغربي والإيفواري يوم السبت المنصرم، أي فقط خلال الأسابيع الخمسة التي سبقت موعد هذا الحدث الكروي الهام، الذي أفضى إلى تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مبيعات هذه الأقمصة تبدو كبيرة وتقدر بالملايين إذا ما تم جرد العدد الإجمالي لأقمصة المنتخب الوطني المسوقة عبر مجموع مدن وأقاليم المملكة، وأيضا العدد المسجل من مبيعاتها خارج المغرب، باعتبار أن هناك العديد من المحلات التجارية بأوروبا وإفريقيا وبلدان الخليج، قد تمكنت من تصريف نسبة هامة من أقمصة وألبسة المنتخب المغربي لفائدة أفراد الجالية المغربية التي احتفلت بفرحة هذا الحدث.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الروح الوطنية التي حفزت المغاربة على الإقبال بكثافة على شراء أقمصة وألبسة المنتخب الوطني، لم تظهر فقط على مستوى الجمهور البيضاوي، بل أيضا على جماهير مختلف المدن المغربية العاشقة لكرة القدم، معتبرا أن هذا السلوك الإيجابي انعكس أيضا على مستوى مبيعات الأقمصة الرياضية الحاملة لشعارات وألوان الفرق الوطنية بالدار البيضاء كالرجاء والوداد، وأيضا اتحاد طنجة والجيش الملكي والفتح الرباطي بالعاصمة الرباط, وغيرها من الاندية الرياضية، تبرز المصادر ذاتها...