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مجتمع ''ما مسوقش''

تطورات خطيرة.. تسريب وثيقة تحت عنوان ''عاجل جدا وسري للغاية'' تشير إلى عقد اتفاق بين ولي العهد ''محمد بن سلمان'' وإسرائيل تحت رعاية ''دونالد ترامب''

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 16:53 تطورات خطيرة.. تسريب وثيقة تحت عنوان عاجل جدا وسري للغاية تشير إلى عقد اتفاق بين ولي العهد محمد بن سلمان وإسرائيل تحت رعاية دونالد ترامب | دولي
تطورات خطيرة.. تسريب وثيقة تحت عنوان ''عاجل جدا وسري للغاية'' تشير إلى عقد اتفاق بين ولي العهد ''محمد بن سلمان'' وإسرائيل تحت رعاية ''دونالد ترامب''
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية نصَّ رسالةٍ، كان قد وجَّهها في وقت سابق وزير الخارجية السعودي عادل الجيبر إلى ولي العهد محمد بن سلمان، عن مشروع إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل، الأمر الذي كثُر

''شــــوف تيفي''

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية نصَّ رسالةٍ، كان قد وجَّهها في وقت سابق وزير الخارجية السعودي عادل الجيبر إلى ولي العهد محمد بن سلمان، عن مشروع إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل، الأمر الذي كثُر الحديث عنه في الآونة الأخيرة بهدف مواجهة إيران.

وفي هذا الصدد أوضحت ذات الصحيفة أن كل المعطيات تشير إلى توجه المملكة إلى عقد اتفاق شراكة مع إسرائيل تحت رعاية أمريكية، يقودها جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي أشارت إليه أيضاً الوثيقة المسربة، التي نشرتها الأخبار الثلاثاء، 14 نوفمبر.

وجدير بالذكر أن الوثيقة التي عنونها الجبير بـ''عاجل جداً وسري للغاية'' تحدّث فيها عن ''مشروع إقامة العلاقات بين المملكة وإسرائيل، استناداً إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تمت مناقشته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على توجيه محمد بن سلمان وقد نشرت الصحيفة نص الرسالة ومن المنتظر أن تثير جدلا واسعا على الصعيد الدولي.

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شوف تيفي وثيقة سرية عاجل السعودية إسرائيل أمريكا ترامب

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