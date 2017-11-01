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بمساعدة الديستي: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور | حوادث و حقوق

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بمساعدة الديستي: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 16:47 بمساعدة الديستي: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور | حوادث و حقوق
بمساعدة الديستي: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بمنزل المشتبه به الرئيسي، الكائن بدوار العبابدة بإقليم الدريوش، أسفرت عن حجز 12 طنا و612 كيلوغراما من مخدر الحشيش وبندقية صيد مصحوبة بثلاثة عشر خرطوشة ومبلغ مالي قدره 115 ألف درهم، بالإضافة إلى ثمان سيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، من بينها سيارة واحدة مصرح بسرقتها في إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف المصدر أن إجراءات التفتيش والحجز المنجزة بمنزل مشتبه به آخر مكنت من ضبط 15 ألف و500 علبة من السجائر المهربة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى ستة أطنان من مادة البنزين معبأة في حاويات كبيرة من البلاستيك.

وذكر البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع أنشطة وامتدادات هذه الشبكة الاجرامية.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية النوعية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي.

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المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية مراقبة التراب الوطني المؤثرات العقلية الحشيش

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