 الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب ويترأس مع ''سعد الدين العثماني'' أشغال الدورة الـ ''13'' من الاجتماع المغربي الفرنسي..وهذه التفاصيل ﻿
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مجتمع ''ما مسوقش''

الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب ويترأس مع ''سعد الدين العثماني'' أشغال الدورة الـ ''13'' من الاجتماع المغربي الفرنسي..وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 16:17 الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب ويترأس مع سعد الدين العثماني أشغال الدورة الـ 13 من الاجتماع المغربي الفرنسي..وهذه التفاصيل | بوليتيك
الوزير الأول الفرنسي يحل بالمغرب ويترأس مع ''سعد الدين العثماني'' أشغال الدورة الـ ''13'' من الاجتماع المغربي الفرنسي..وهذه التفاصيل
يقوم الوزير الأول الفرنسي، السيد إدوارد فيليب، بزيارة للمغرب يومي 15 و16 نونبر 2017 يترأس خلالها إلى جانب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أشغال الدورة ال 13 من الاجتماع المغربي الفرنسي

''شـــوف تيفي''

يقوم الوزير الأول الفرنسي، السيد إدوارد فيليب، بزيارة للمغرب يومي 15 و16 نونبر 2017 يترأس خلالها إلى جانب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أشغال الدورة ال 13 من الاجتماع المغربي الفرنسي العالي المستوى.

وتشكل هذه الدورة مناسبة للتنويه بالمستوى المتميز للصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتمنح الفرصة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتكوين وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون في مجال الجهوية وتنسيق المبادرات الموجهة للقارة الإفريقية، حسب ''بلاغ'' من طرف رئاسة الحكومة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه .

وفي ذات الوقت على هامش هذه الدورة سيتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي حول موضوع ''فرنسا- المغرب: جسور من أجل التنمية والتشغيل''، الذي سيشكل محطة للتباحث حول مختلف آفاق الشراكة القائمة بين رجال أعمال البلدين، وستتوج الدورة ال13 للاجتماع الفرنسي المغربي العالي المستوى بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين.

هذا وسيرافق السيد إدوارد فيليب خلال هذه الزيارة وفد حكومي فرنسي رفيع المستوى يضم على الخصوص كلا من وزيرة العدل ووزيرة الثقافة ووزير التربية الوطنية ووزير الرياضة إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالنقل والوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون الأوروبية وكاتبة الدولة لدى الوزير المكلف بالإيكولوجيا وكاتبة الدولة لدى وزير الدفاع وكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية، كما يرافق الوزير الأول الفرنسي وفد رفيع من مسؤولي الإدارات العمومية والمدراء العامين للمقاولات الفرنسية الكبرى وعدد من الشخصيات.



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شوف تيفي فرنسا سعد الدين العثماني الحكومة الوزير الأول

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