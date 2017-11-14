 عاجل وبالصورة..هذا أول رد من المجرد على لورا بريول..وها شنو قال ﻿
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عاجل وبالصورة..هذا أول رد من المجرد على لورا بريول..وها شنو قال

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 16:03 عاجل وبالصورة..هذا أول رد من المجرد على لورا بريول..وها شنو قال | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة..هذا أول رد من المجرد على لورا بريول..وها شنو قال
بعد يومين من نشر ''لوار بريول'' لفيديو كشفت من خلاله ما وقع بينها وبين المجرد، نشر الفنان المغربي قبل قليل من يومه الثلاثاء، صورة أرفقها بتدوينة عبارة عن رسالة مباشرة للفرنسية أشار من خلالها بأنه

"شوف تيفي"

بعد يومين من نشر "لوار بريول" لفيديو كشفت من خلاله ما وقع بينها وبين المجرد، نشر الفنان المغربي قبل قليل من يومه الثلاثاء، صورة أرفقها بتدوينة عبارة عن رسالة مباشرة للفرنسية أشار من خلالها بأنه مشغول بأغنيته الجديدة وغير مهتم بما قالته.

وكتب لمجرد في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفيسبوك: " كيف الحال يا الحبان ، الأغنية الجديدة شاغلاني شوية لكن دائما أنتم في القلب وفالبال يا جمهور مالو مثيل".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه التدوينة، حيث طالب الجميع المجرد بالرد على "لورا بريول"، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه حتى يحصل على البراءة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد التدوينة الفرنسية الفيسبوك

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