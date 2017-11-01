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عاجل..منع شيرين من الغناء وإحالتها على التحقيق

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 15:00 عاجل..منع شيرين من الغناء وإحالتها على التحقيق | ثقافة و فنون
عاجل..منع شيرين من الغناء وإحالتها على التحقيق
قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وإحالتها على التحقيق، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الوطن'' المصري قبل قليل.

"شوف تيفي"

قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وإحالتها على التحقيق، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الوطن" المصري قبل قليل.

وأوضح الموقع المصري بأن أحد المحامين، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، طلب فيه التحقيق مع المطربة الشهيرة شيرين عبدالوهاب، بسبب ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية عن ردها على أحد المعجبات في حفل لها بلبنان.

وأضاف ذات الموقع بأن وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة، تداولت مقطعًا مصورًا للمطربة شيرين أثناء حفل غنائي أقامته في لبنان، وظهرت فيه إحدى المعجبات تطالب شيرين بغناء أغنيتها الشهيرة "مشربتش من نيلها" فردت الأخيرة عليها قائلة: "هيجيلك بلهارسيا"، وهو المقطع الذي أثار جدلاً واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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