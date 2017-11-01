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فيديو جد مؤثر..شوفو الحالة اللي كيعيش فيها المشجع المغربي الشهير الملقب بـ ''الضلمي''+تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 14 نونبر 2017 / 14:58 فيديو جد مؤثر..شوفو الحالة اللي كيعيش فيها المشجع المغربي الشهير الملقب بـ الضلمي+تفاصيل مؤلمة | مجتمع
فيديو جد مؤثر..شوفو الحالة اللي كيعيش فيها المشجع المغربي الشهير الملقب بـ ''الضلمي''+تفاصيل مؤلمة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤثر، ظهر خلاله شخص وهو يكشف أن المشجع المغربي الملقب بـ ''الضلمي'' يعيش حياة مزرية إلى جانب اللاجئين السوريين بفرنسا.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤثر، ظهر خلاله شخص وهو يكشف أن المشجع المغربي الملقب بـ ''الضلمي'' يعيش حياة مزرية إلى جانب اللاجئين السوريين بفرنسا.

وأوضح هذا الشخص بأن ''الضلمي'' البالغ من العمر 54 سنة، يسافر من أجل متابعة المنتخب المغربي من خلال تبرعات يمنحها له بعض المحسنين، داعيا المسؤولين إلى انتشاله من الفقر ومن الحرمان الذي يعيشه.

واستغل الشخص الظاهر بالفيديو الفرصة، ووجه انتقادات لاذعة لمن وصف ''الضلمي'' بـ ''القواس''، مشيرا إلى أن هذا الأخير حضر لمباراة أبيدجان وتمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من التأهل للمونديال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضلمي كرة القدم الحرمان المشجع المغربي الضلمي

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