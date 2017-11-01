عــاجل:كـــان سكران و منين شدوه البوليس مات فالسيبطار بسبب نزيف داخلي بخنيفرة ﻿

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة أن شخصا كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية توفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال من أجل الخضوع

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علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة أن شخصا كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية توفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه قد تم توقيف الهالك رفقة قاصر يبلغ من العمر 17 سنة في حالة سكر متقدمة، مساء يوم الأحد 12 نونبر الجاري، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى المحلي بخنيفرة للتحقق من وضعه الصحي بعد الاشتباه في تعرضه للعنف من طرف شخص غير معلوم الهوية، قبل أن يتم الاحتفاظ بهما على التوالي تحت تدابير الحراسة النظرية وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل المعني بالأمر مجددا الى المستشفى المحلي بخنيفرة زوال أمس الاثنين، وبعدها إلى المستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال، حيث وافته المنية بسبب نزيف داخلي، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بمستودع الأموات من أجل إجراء التشريح الطبي.

وأشار البلاغ إلى أن فرقة الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات الوفاة، كما تم تشخيص هوية المشتبه فيه الذي أشار القاصر إلى أنه عرض الهالك للعنف بواسطة أداة راضة، مضيفا أن التحريات والأبحاث تتواصل لتوقيفه على ذمة البحث المنجز في هذه القضية.